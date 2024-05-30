Отримали «посади» за зраду: на Херсонщині арештували двох колаборанток, одна з них — «підопічна» гауляйтера сальдо

Служба безпеки затримала ще двох колаборанток, які працювали на рф у період окупації правобережної частини Херсона. Однією з них виявилася колишня посадовиця місцевого підрозділу Фонду соціального страхування, яка за протекції гауляйтера Сальдо очолила так званий «відділ соцполітики».

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Як повідомили у спецслужбі, перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантка не лише підшукувала «однодумців», з яких намагалась сформувати «штат» свого підрозділу, але й запроваджувала «законодавство» країни-агресора та переводила всі банківські розрахунки на російські рублі.

Примітно, що для конспірації ворожа поплічниця використовувала «псевдонім», яким, зокрема, підписувала й «розпорядчі» документи, тому після деокупації обласного центру залишилася у місті, а згодом навіть влаштувалась до місцевого Пенсійного фонду, сподіваючись, що її співпраця з окупантами залишиться таємницею.

Але співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки та її спроби сховатись в державній установі від правосуддя.

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Також спецпризначенцями було затримано мешканку Корабельного району Херсона, яка під час окупації обласного центру вступила до так званого «виборчкому» рашистів, де агітувала місцевих жителів «проголосувати» за приєднання регіону до росії. Для збору «голосів» вона робила подворові обходи та агітувала місцевих жителів поставити у незаконних бюлетенях відмітки на користь рф.

Після звільнення міста колаборантка намагалася переховуватися, однак Служба безпеки встановила її місцеперебування і затримала.

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Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисницям про підозру за ч. 5 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Нагадаємо також про затримання вже навесні 2024 року в Херсоні колишнього депутата районної ради та працівниці лікарні, які за вказівкою ворога наводили ракети і дрони на рідне місто.

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