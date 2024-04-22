Наводили російські ракети на Херсон: СБУ затримала ексдепутата та його спільницю

Співробітники Служби безпеки України затримали російських агентів на правобережній Херсонщині, які наводили ворожі ракети на Херсон.

За даними спецслужби, викрито 4-х учасників ворожої групи, які коригували ракетно-дронові удари по регіону.

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Двох з них затримано «на гарячому» під час виконання ворожого завдання. Затриманими виявились колишній депутат районної ради Херсона та працівниця лікарні.

За даними слідства, за їхнім «наведенням» рашисти обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю Національної поліції. Крім того вони готувалися до нових повітряних атак на Херсонщину.

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Для коригування ударів фігуранти під виглядом прогулянок обходили вулиці міста, де приховано фіксували місця базування Сил оборони.

Ще одним завданням російської агентури був збір розвідданих про наслідки ворожих «прильотів» по обласному центру.

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«Ексдепутат-зрадник „узагальнював“ отримані відомості і месенджером передавав резиденту (старшому) агентурної групи. Ним виявився його місцевий знайомий, який під час окупації регіону пішов на співпрацю з фсб. Напередодні звільнення обласного центру він втік до росії, де продовжив співпрацю з окупантами», — йдеться у повідомленні.

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Наразі всім чотирьом агентам рф повідомлено про підозру. Затриманий ексдепутат, в якого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами розвідувально-підривної діяльності, отримав підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення. Дії його спільниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України.

Двом фігурантам, які переховуються на тимчасово окупованій території України та в рф, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові СБУ затримала проєктувальників, які під час війни працювали на російський «росатом».

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