Принцеса Діана «змусила б принца Гаррі просити вибачення» в короля Чарльза: колишній дворецький про стосунки в родині

Принцеса Діана померла у віці 36 років, коли принцу Гаррі було лише 12 років, але якби вона все ще була тут, вона б не була задоволена тим, що сталося в родині, каже її колишній дворецький Пол Баррелл. Він знав Діану досить добре, щоб сказати, що вона очікувала, що Гаррі поважатиме свого батька, пише express.co.uk.

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Містер Беррелл сказав виданню The Sun: «Між Діаною та Чарльзом немає втраченого кохання, але для Діани було важливо те, що на обох хлопчиків мали вплив і тато, й мама. Вона змусила б Гаррі просити вибачення в Чарльза, а Діана була б посередником у цьому, бо вона завжди була миротворцем».

Діана загинула в автокатастрофі в 1997 році, і, за словами Гаррі, він так і не оговтався від втрати. Принц щодня думає про свою матір, і тепер, коли у нього є діти, відчуває її присутність ще сильніше. Обидва хлопчики були близькі зі своєю мамою.

За словами містера Баррелла, Діана хотіла, щоб «вони четверо залишилися разом» як одна сім’я. Перед смертю Діана змусила своїх синів пообіцяти завжди піклуватися один про одного, на що вони тоді погодилися, але, на жаль, не змогли виконати побажання своєї матері.

«Тепер нема кому їх мирити. Боюся, що це програна справа», — журиться колишній дворецький.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що принц Вільям сильно розгніваний на принца Гаррі та Меган Маркл через те, що вони здійснили візит у королівському стилі до Нігерії.

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