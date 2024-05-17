Король Чарльз злий, а принц Вільям обурений: що утнули Гаррі та Меган Маркл в Нігерії

Після відвідин герцогом і герцогинею Сассекськими Нігерії у Віндзорі занервували. Але не через поїздку принца Гаррі і Меган Маркл до однієї з найнебезпечніших країн світу.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє Mirror, принц Вільям сильно розгніваний на принца Гаррі та Меган Маркл через те, що вони здійснили візит у королівському стилі. Це сталось попри те, що у 2020 році Гаррі і Меган Маркл відмовилися від роботи в королівській сім’ї та склали свої обов'язки, переїхавши до США.

Письменник Том Квінн вважає, що поїздка Сассекських до Нігерії «підтвердила найгірші побоювання» сім’ї принца Гаррі та «абсолютно розлютила» його старшого брата, принца Вільяма, і короля Чарльза ІІІ.

«Було все, чого можна очікувати від офіційного королівського візиту — прийоми, відвідування шкіл і благодійних організацій, поранених солдатів та інвалідів. Кажуть, що Чарльз зліший, ніж будь-коли бачили раніше,» — розповідає королівський експерт.

РЕКЛАМА

Гаррі та Меган були запрошені до Нігерії начальником штабу оборони західноафриканської країни. Перед цим герцог Сассекський відвідав Лондон під час святкування 10-річчя «Ігор нескорених», проте його дружина до нього не приєдналася. У Нігерії ж Меган уже зʼявилася.

Джерела в Міністерстві закордонних справ Великої Британії повідомили, що Гаррі та Меган «відвідували Нігерію в приватних ролях» і що уряд королівства не брав участі в «організації або сприянні» їхній діяльності.

РЕКЛАМА

Тим не менш, поїздка мала всі ознаки традиційного королівського туру, як свого часу покійна принцеса Діана та тоді ще принц Чарльз відвідали Нігерію у 1990 році.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Меган Маркл в Нігерії по-особливому вшанувала пам’ять принцеси Діани.

РЕКЛАМА

На фото у заголовку Меган Маркл та принц Гаррі в Нігерії. Фото Associated Press

307

Читайте нас у Facebook