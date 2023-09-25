Дуже любила «гаряченьке»: шеф-повар назвав улюблену страву принцеси Діани

Принцеса Діана, мама принца Вільяма та принца Гаррі, яку вони втратили ще в дитинстві, свого часу мала можливість харчуватися найвишуканішими стравами всіх кухонь світу, проте вибирала просту та доступну будь-якому жителю країни їжу.

Про це заявив колишній королівський шеф-кухар Дарен Макгрейді, пише Daily Express.



Виявляється, Макрейді кілька разів на тиждень міг подати до столу леді Ді одну й ту саму страву.

«Обідаючи в модних ресторанах під час розкішних королівських турів, вона, ймовірно, пробувала найсмачніші страви з усього світу, але найбільше любила фарширований солодкий перець і фаршировані баклажани, які замовляла двічі-тричі на тиждень», — розповів кулінар.

Крім того, в своїй дієті принцеса Уельська дотримувалася відмови від жирних вершків та насичених соусів і, звичайно, уважно підраховувала з'їдені калорії.

Також він додав, що принцеса Діана віддавала перевагу вегетаріанським стравам, які містили дуже мало жирів — «звичайно, жодної олії, вершків або чогось такого, — але трохи часнику було б цілком допустимо».

Водночас інші члени королівської родини не можуть терпіти часник. Це, зокрема, королева Камілла — друга дружина короля Чарльза ІІІ. Можливо, кулінарія і стала причиною розлучення тата Вільяма і Гаррі з дружиною?

Також відомо, що майбутня королева Великобританії, Кейт Міддлтон, іноді дозволяє собі «неправильну їжу». Вона любить гарний гострий каррі з ресторану з собою, це безперечно її улюблений фаст-фуд.

120

Читайте нас у Facebook та Instagram