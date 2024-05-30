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Відомий музикант вступив до лав ЗСУ

15:47 30 травня 2024
лідер рок-гурту «Фіолет» Сергій «Колос» Мартинюк

Відомий музикант, лідер рок-гурту «Фіолет» Сергій «Колос» Мартинюк долучився до лав захисників. Він добровольцем вступив у ЗСУ. Про це повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Каже, що це було довге, але зважене рішення і його свідомий вибір. Зараз він вже проходить військову підготовку й пишається тим, що разом з найхоробрішими синами та дочками України захищатиме свою землю.

«Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу. Все необхідне отримав, найближчий місяць проходитиму базову підготовку. Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим розбиратимуся по ходу», — написав Мартинюк.

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В коментарях українці дякують йому за вибір та називають його прикладом для інших.
Нагадаємо, Сергій «Колос» був ідейним натхненником та одним із співорганізаторів фестивалю «Бандерштат».
В 2009-му разом з Андрієм Олексюком створив гурт «Фіолет», відомий хітами «Кохаю», «Бібліотека», «Тиша» та інші.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що актор Юрій Феліпенко також вступив до лав ЗСУ, наразі він проходить військову підготовку.
А телеведучий Орест Дрималовський вже приступив до виконання завдань на фронті.

Фото: instagram.com/sergiy_kolos

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