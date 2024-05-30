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Йому навіки 22 роки: в бою на Луганщині загинув боєць «Азову»

20:36 31 травня 2024
похорон воїна

У Самборі на Львівщині провели в останню дорогу загиблого захисника України солдата Олега Кончака. Як повідомляє міська рада, майбутній захисник нещодавно лише вивчився на помічника бурильника свердловин для видобутку нафти й газу. Він любив техніку, цікавився нею.

У 2021 році Олег підписав контракт на службу у ЗСУ. Був механіком ремонтної роти у 704-му полку радіаційного, хімічного й біологічного захисту. У своїй анкеті відзначав, що у майбутньому хоче продовжити службу в армії та збудувати власну міцну сім'ю. Та війна не дозволила планам юнака здійснитися.

Відомо, що кілька місяців тому Олег перевівся на службу у полк «Азов» на посаду старшого стрільця-оператора стрілецького відділення батальйону в/ч А4638. Смертельні поранення воїн отримав 28 квітня 2024 року в бою поблизу населеного пункту Сергіївка Сватівського району Луганської області. Йому навіки 22 роки. У героя залишилися мати, батько, сестра та вітчим.
Поховали воїна у Самборі на території Меморіалу Героям України.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині поховали добровольця, який у перші дні війни пішов на фронт.

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