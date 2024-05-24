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Події

Загинув, рятуючи товариша: на Чернігівщині поховали добровольця, який у перші дні війни пішов на фронт

20:02 26 травня 2024
Командир відділення снайперів 26-річний Іван Тенетник

В селі Курінь на Чернігівщині поховали відважного захисника Івана Тенетника. Боєць, який всього кілька місяців не дожив до свого 26-річчя, поліг в бою поблизу села Костянтинівка Покровського району. Про це повідомляє Бахмацька міська рада.

«Іван, завершивши навчання у Ніжинському агротехнічному інституті та отримавши у 2019 році диплом бакалавра за спеціальністю „Менеджмент“, займався підприємництвом, будував плани на майбутнє. Молодий та енергійний юнак не зміг бути осторонь, коли ворог розпочав повномасштабне вторгнення, одразу пішов добровольцем до ТЦК та СП. Був призваний на службу 7 квітня 2022 року».

Молодий чоловік служив командиром відділення снайперів взводу снайперів військової частини А 4574. Його називали побратими взірцем мужності, патріотизму. Молодший сержант загинув 14 травня. Зі слів побратимів, Іван загинув, намагаючись врятувати товариша.

«Прощалися з загиблим зі сльозами на очах, з квітами та на колінах. Поховали його з усіма військовими почестями під залпи почесної варти та Державний Гімн України на центральному кладовищі в селі Курінь».

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Воїн так і не встиг створити власної родини.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про загибель на фронті відомого актора-лялькаря.

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