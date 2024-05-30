Рік боровся за життя: у шпиталі помер воїн з Волині, який отримав важке поранення голови

Ковельці віддали останню шану мужньому й відважному бійцю Сергію Булавці. Він, як і інші наші захисники, поставив власне життя на паузу, полишив рідну домівку, родину, щоб вигнати ворога з рідної землі. Уже на другий день війни, 25 лютого, пішов до лав 100-ї бригади територіальної оборони, повідомляє Ковельська міська рада:

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«У Ковель майбутнього військового привело кохання. Після строкової служби в армії приїхав до своєї дівчини, а через рік вони одружилися. Разом виховали чудових дітей — сина Дениса, доньку Тетяну.

У цивільному житті Сергій займався підприємництвом, сільськогосподарською технікою. Тим, у кого траплялися негаразди з транспортом, він завжди міг допомогти. Добрий, щирий, працьовитий, безвідмовний. Прекрасний син, чоловік, батько, дідусь, так кажуть про нього рідні, усі, хто знав Сергія".

Сергій Булавка

Сергій дочекався онука — Олексійка. А онучку Емілію, яка народилась нещодавно, він так і не встиг побачити, бо довгий час перебував у комі. Понад рік він боровся за життя.

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Минулого року 3 травня позиції, де був воїн, обстріляли. Сергій Булавка отримав важку черепно-мозкову травму. Його рятували в різних госпіталях — Краматорську, Дніпрі, Львові. Але серце героя не витримало — зупинилося. На початку червня чоловіку мало виповнитись 47 років, проте війна обірвала його життя. Поховали Сергія Булавку на Алеї Героїв міського кладовища.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Чернігівщині поховали добровольця, який у перші дні війни пішов на фронт.

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