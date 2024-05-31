«Не хотів переїжджати з рідного міста»: Анатолій Анатоліч вразив зізнанням

Популярний блогер Анатолій Анатоліч став ведучим нового соціального телепроєкту «Міста», який розповідатиме про особливості життя різних куточків України під час повномасштабної війни. За словами Анатоліча він хоче показати, чим сьогодні живуть українці, як вони адаптувались до життя під обстрілами та допомагають вибороти перемогу.

ВІДЕО ДНЯ

«Є міста, які розташовані недалеко від лінії фронту, як Кривий Ріг, — розповів блогер, презентуючи проєкт. — Там ми знімали пілотний епізод. Місто знаходиться за 40 кілометрів від фронту і постійно під обстрілами. Однак воно прийняло чимало внутрішньо переміщених осіб. Це моє місто — я там народився, там виріс, навіть скажу більше, я не хотів переїжджати з Кривого Рога, мені там все дуже подобалося і зараз я намагаюся якомога частіше там бувати».

Ведучий вже записав випуски з Одеси, Дніпра та Харкова.

«Мені здається, сьогодні для всіх українців кожне місто рідне, — зізнався Анатоліч. — Навіть, якщо ви жодного разу не були в Харкові, читаючи ранкові новини про обстріли, відчуваєте цей біль. Так само і Дніпро, Одеса… коли Одесу обстрілюють, мені здається, що зранку всі прокидаються одеситами. Я дуже хочу вірити, що війна такою страшною ціною, але об’єднала нас всіх і хочеться, щоб ми не втрачали цей зв’язок між містами, громадами і людьми».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше Анатолій Анатоліч пробіг Лондонський марафон на підтримку українських військовополонених.

РЕКЛАМА

158

Читайте нас у Facebook