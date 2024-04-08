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«У багатьох є такі історії»: Анатоліч розповів, де його родина провела перші дні великої війни

22:19 9 квітня 2024
Анатолій Анатоліч з сином

Український шоумен та ведучий Анатолій Анатоліч, який нещодавно розповів, як намагався стати на облік до ТЦК, у соцмережі опублікував світлини, які він зробив у перші дні повномасштабного вторгнення та поділився щемливим дописом.

«На першому фото квітень 2024 року. На другому квітень 2022 (фото в заголовку. — Авт.). Два роки тому мої діти знаходилися в маленькому селі Запруддя за Кагарликом. Це був перший щелтер (місце, де тимчасово проживають особи, які постраждали від військових дій, домашнього насилля, шахрайств. — Авт.) для моїх дітей. Потім була дорога у Францію. І рік у вимушеній еміграції. Ніл тоді, зовсім маленький, тільки вчився сидіти», — написав Анатолій Анатоліч.

Днями, додав Анатоліч, вони всією родиною приїхали до бабусі Ані і дідуся Володимира Тимофійовича, які їх прихистили.

«Обійнятися, пригадати як ми підтримували одне одного в ці складні дні. Ніл почував себе як вдома. Думаю, він відчув, що це за місце. Я певен, у багатьох є такі історії», — вважає шоумен.

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Аналій з сином в домі, де знайшли прихисток на початку великої війни

Користувачі не пройшли осторонь допису шоумена і подякували йому за щирість:

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«Чудово, що ви відвідуєте місце та людей, які прихистили вас у важкі миті. Це дуже цінно і ніколи не зітреться зі спогадів про цю кляту війну».

Раніше телеведучий поділився особистим у річницю вторгнення. А дружина Анатолія Анатоліча розповіла про складні стосунки з чоловіком.

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