Український телеведучий та блогер Анатолій Анатоліч пробіг Лондонський марафон на підтримку українських військовополонених. Він вийшов на дистанцію з прапором «Free Azovstal defenders», щоб вкотре нагадати світові про війну в Україні та її наслідки. Мета забігу — не дати забути про тих військових і цивільних, які опинилися в російському полоні, і домогтися їхнього звільнення.

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Дистанцію 42 кілометри 195 метрів Анатолій Анатоліч подолав за 4 години 44 хвилини. Каже, що це було нелегко, попри те, що готувався. На останніх кілометрах судоми звели обидві ноги, тож телеведучий ледве дійшов до фінішу.

«Я це зробив. Лондонський марафон на підтримку захисників України, які зараз знаходяться в полоні терористів рф. Так, це було складно, але це один відсоток від того, що кожного дня відчувають наші герої в полоні. Сьогодні мене бачили тисячі людей. Хтось питав що означає цей напис. Хтось кричав Slava Ukraine. Наші голоси мають бути гучнішими і чіткішими. Завтра ввечері повертаюсь додому. А зараз поки пишу цей пост не можу встати з землі», — поділився ведучий першими враженнями.

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Раніше Анатолій Анатоліч розповідав, як ходив у ТЦК, щоб поновити свої дані, та за що отримав штраф. Також телеведучий поділився, як війна змінила життя його родини та перед ким відчуває свій борг.

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Фото: https://www.instagram.com/anatoliyanatolich

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