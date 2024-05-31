Багато людей вважають, що стрижка волосся в певний час місяця може зробити його здоровішим, міцнішим і змусити швидше рости. Згідно з місячним календарем, певні дні тижня вважаються більш сприятливими для стрижок, ніж інші, пише 1+1.

ВІДЕО ДНЯ

Які сприятливі дні для зміни образу будуть цього червня

4−5 червня — ці дні підходять для стрижок. Зміна зачіски 4 або 5 червня допоможе вам відчути себе харизматичною та привабливою. Також можна кардинально змінити колір волосся. Для догляду слід використовувати натуральні інгредієнти.

6−7 червня — вдалий час для стрижки волосся. Для фарбування краще використовувати засоби з натуральним складом.

РЕКЛАМА

8−9 червня — це дні «матеріальної» стрижки. Однак волосся може бути неслухняним, тому приділіть більше уваги догляду та укладання. 9 червня не варто експериментувати з кардинальними змінами зачіски.

10 червня — сприятливий день для стрижки. Нова зачіска подарує вам спокій та піднятий настрій.

РЕКЛАМА

13 червня — в цей день волосся стає густішим і слухняним, тому можна зробити будь-яку завивку або випрямити кучері. Стрижка надовго збереже форму та покращить стан волосся. Для фарбування рекомендується використовувати натуральні засоби, такі як хна та басма.

15 червня — невдалий день для кардинальних змін, але невелика стрижка чи фарбування у близький до рідного колір пройдуть успішно. Можна підстригти ослаблені та такі, що січуться, кінчики.

РЕКЛАМА

17 червня — для слабкого, тонкого, тьмяного волосся це ідеальний день для стрижки. Після підстригання шевелюра виглядатиме значно краще. Фарбування пройде добре, але хімічну завивку краще відкласти.

24−25 червня — ці дні є вдалими для стрижки, але краще приділити увагу здоров'ю волосся — пролікувати його, почистити шкіру голови, відвідати процедури відновлення волосся. Всі вони принесуть користь і дадуть помітний ефект. Краще уникати масивних та екстравагантних зачісок.

Раніше «ФАКТИ» писали про ТОП-7 трендів у світі жіночої білизни, які потрібно знати у 2024 році.

Фото: izmail.tvoyuspeh.com.ua

114

Читайте нас у Facebook