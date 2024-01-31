Про сексуальність не забувайте: названо ТОП-7 трендів у світі жіночої білизни, які потрібно знати у 2024 році

Фешн-тренди 2024 року, на відміну від минулих років, будуть більш спокійніми, поміркованими та менш емоційними.

Це не означає, що треба забути про сексуальність, але варто придивитися й до зручних комплектів, радить видання Vogue.UA.

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Експерти назвали сім головних білизняних трендів, які варто знати у 2024 році.

Мінімалістична шовкова сукня, що нагадує нічну сорочку, продовжує бути популярною у новому сезоні. Цей тренд зʼявився ще в 1990-х роках. Тим не менш, ця будуарна тенденція є однією з головних в сезоні весна-літо 2024.

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Серед основних білизняних трендів 2024 року неможливо пропустити панчохи та корсети, які часто доповнюються поясами на підтяжках.

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Саме панчохи у 2024 будуть відігравати головну роль в образі.

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Корсет вперше з’явився при європейських королівських дворах у XV столітті. Він дає змогу отримати дуже тонку спокусливу талію. Сьогодні корсети носять у вечірньому стилі.

Як і раніше в тренді комфортна безшовна спідня білизна. Більшість дизайнерів рекомендують вибирати безшовні комплекти нейтральних відтінків і базового крою.

Дизайнери радять також відмовитися від стрінгів та замінити їх комфортними бавовняними трусиками з чіткими лініями.

Боді спочатку належали виключно до спідньої білизни, але тепер вони поступово закріпилися в нашому повсякденному гардеробі. Ефект підтримки і здатність підкреслити талію забезпечують в образі баланс сексуальності та комфорту.

Мереживо — улюблений матеріал дизайнерів для комплектів нижньої білизни, і в новому сезоні воно продовжує залишатися справжнім трендом, таким ніжним і чуттєвим.

Раніше відома стилістка зачісок Крістіна Керестеш розповіла про головні тренди у фарбуванні та стрижках 2024 року.

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