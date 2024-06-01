І ти, Шайло! Старша донька Бреда Пітта нанесла йому «удар в самісіньке серце»

Всупереч сподіванням шанувальників голлівудської зірки Бреда Пітта на те, що хоч одна його дитина збереже з батьком добрі відносини, цього може не статися.

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Такий висновок можна зробити з повідомлення видання TMZ, яке з посиланнями судові документи пише, що донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Шайло вирішила офіційно відмовитися від прізвища батька.

Прохання Шайло поки що офіційно не задоволене.



Раніше, як відомо, рішення відмовитися від прізвища Пітт прийняли прийомна донька актора Захара, а потім і біологічна Вів'єн. А прийомні сини навідріз не хочуть спілкуватися з Бредом і на публіку висловлюють свою дуже критичну думку про батька.

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Так, наприкінці минулого року всі обговорювали старий пост Пакса про батька: він назвав його «жахливою людиною», яка тримає в страху своїх дітей, та «засранцем світового класу». Пітт цей пост коментувати не став, хоча інсайдери розповіли, що він був дуже засмучений, побачивши його.

Багато хто вважає, що на дітей вплинув конфлікт між батьками: інсайдери стверджували, що Джолі налаштовує дітей проти Пітта. Таку ж інформацію розповідав і колишній охоронець актриси, який згодом перейшов на роботу до Пітта.

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Тому багато хто з шанувальників сподівався, що хоч Шайло не піддасться впливу матері.

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«Тепер, коли Шайло виповнилося 18, вона може сама вирішувати, як розвиватимуться її стосунки з батьком. Якщо Шайло вирішить обмежити контакти з ним, — це її рішення», — говорило джерело, додаючи, що актор «впевнений», що зможе зміцнити свої стосунки із дочкою після її 18-річчя. Джерело відзначило, що Пітт все одно «любитиме її беззастережно», незалежно від того, що вона вирішить зробити.

В коментарях до статті читачі висловлюють жаль, якщо Шайло насправді прийняла таке рішення — адже до цього з'являлася інформація про те, що Шайло вирішила переїхати до батька та хоче, щоб батьки налагодили стосунки.

«Це удар в самісіньке серце! Бідний Бред, за що йому таке? Це все витівки Анджеліни — вона хоче виставити його домашнім тираном та негідником», пишуть у коментарях.

Нагадаємо, за даними інсайдера видання Life&Style, старша дочка Джолі та Пітта закликала батьків помиритися на честь її 18-річчя. Шайло зазначила, що дуже втомилася від постійних розбірок та судових засідань батьків.

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