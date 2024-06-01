Музиканти ABBA отримали від короля Швеції лицарський титул

Члени поп-гурту ABBA, який переміг на конкурсі «Євробачення» у 1974 році, отримали з рук короля Швеції Карла XVI Густава та його дружини королеви Сільвії почесний орден Вази. Його не вручали шведам останні 50 років.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише видання Dagens Nyheter.



Музиканти популярного шведського поп-гурту ABBA — Бенні Андерссон, Агнета Фельтског, Ані-Фрід Лінгстад та Бйорн Ульвеус — стали кавалерами почесного ордену Вази першого ступеня, що означає у Швеції присвоєння лицарського титулу.

РЕКЛАМА

За інформацією газети, нагорода, отримана з рук короля Швеції Карла XVI Густава та його дружини, королеви Сильвії, стала визнанням «за винятковий внесок» музикантів у розвиток країни.

РЕКЛАМА

Нагородження орденом Вази шведів, які не належать до королівської родини, було скасовано у 1975 році, нагадує видання. Але у 2022 році шведський парламент (ріксдаг) відродив цю традицію. Музиканти ABBA були серед перших, хто отримав почесну нагороду за останні майже 50 років. Про рішення було оголошено у березні 2024 року.

РЕКЛАМА

Урочиста церемонія проходила 31 травня у залі «Біле море» королівського палацу у Стокгольмі.

Усього орден Вази вручили 13 шведам. Окрім членів групи ABBA, нагороду отримали, зокрема, лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини Сванте Паабо та з фізики Анн Л'Юїльє, артистка Єва Рідберг та інші визначні особи.

50 років тому, 1974 року, гурт ABBA завоював світову популярність після перемоги на музичному конкурсі «Євробачення» з піснею Waterloo. З того часу музиканти продали понад 400 млн альбомів та синглів.

Нагадаємо, у квітні 2023 року помер гітарист легендарного шведського гурту ABBA Лассе Велландер. Музикант хворів на рак, йому було 70 років.

72

Читайте нас у Facebook