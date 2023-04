Помер музикант із легендарного гурту ABBA

У понеділок, 10 квітня, стало відомо про смерть гітариста легендарного шведського гурту ABBA Лассе Велландера. Музикант помер від раку у віці 70 років.

«З невимовним сумом повідомляємо, що наш улюблений Лассе заснув вічним сном. Нещодавно він захворів, хвороба виявилася дисемінованим раком, і рано-вранці в Страсну п'ятницю він тихо пішов в оточенні своїх найближчих людей», — написали родичі гітариста у Facebook.

Велландер розпочав свою кар'єру у 1960-х. Він грав на гітарі у кількох групах у своєму рідному місті Нура. Потім приєднався до групи Nature. З Бьорном Ульвеусом та Бенні Андерссоном Лассе познайомився у студії звукозапису Polar, який працював з ABBA.

У жовтні 1974 року Велландер взяв участь у записі пісень Intermezzo No.1 та Crazy World. Співпраця виявилася успішною, і незабаром Лассе став основним гітаристом ABBA. Він гастролював із гуртом у 1975, 1977, 1979 та 1980 роках і брав участь у записі студійних альбомів.

Лассе Велландер багато років був основним гітаристом ABBA

Пізніше Велландера запросили грати, коли створювався саундтрек до фільму Mamma Mia! Гітарист також працював разом з Агнетою Фельтског, коли колишня учасниця ABBA створювала сольні альбоми Wrap Your Arms Around Me (1983) та My Coloring Book (2004). Нарешті Лассе запросили записувати пісні для останнього альбому ABBA, який вийшов наприкінці 2021 року під назвою Voyage.

