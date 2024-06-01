Графіки можуть змінитись: в Міненерго повідомили, коли не буде світла 1 червня

Масована атака росіян вночі 1 червня вплине на графіки відключення електроенергії в Україні.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

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Як відомо, вночі ворог здійснив вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах з березня цього року. Внаслідок цього були атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

«Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів. Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вночі 1 червня 6 крилатих російських ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

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Ворог також атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Енергетики зазначають, що минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою у вечірні години з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини.

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Також у певні години Україна для балансування енергосистеми передавала надлишки електроенергії до енергосистеми Польщі.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії — 26 946 МВт*год. Експорту не передбачається.

Як повідомлялось, сьогодні 1 червня, ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів планували встановити по всій Україні з 18:00 до 23:00. Також енергетики вказували, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

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