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Відключення повертаються: в «Укренерго» повідомили, коли не буде світла 1 червня

20:18 31 травня 2024
Укренерго

В Україні, де останніми днями не було масштабних відключень світла, 1 червня знову можливі відключення електроенергії по всі країні. Про це повідомили в «Укренерго».

«Завтра, 1 червня, ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів будуть діяти по всій Україні з 18:00 до 23:00. При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень», — йдеться повідомленні.

Зазначимо, що раніше голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня — це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій. Про це він сказав в ефірі УП.Live.

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Кудрицький наголосив, що вже незабаром ситуація знову погіршиться.

«Згідно з графіком, уже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову», — зауважив очільник «Укренерго».

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Як писали «ФАКТИ», 31 травня Кабмін затвердив новий тариф на електроенергію.

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