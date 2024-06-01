Перший день літа обіцяє українцям вдалі зустрічі та переговори, а також прибуток від фінансових операцій. А про те, як будуть розвиватися події до завершення першого тижня червня, розповів київський мольфар Макс Гордєєв, зробивши розклад на картах Таро.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта Таро: Верховна жриця

Довіртеся своїй інтуїції та внутрішній мудрості. Верховна жриця означає таємницю, самоаналіз і духовне прозріння. Відкрийте для себе невідоме і прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Застосуйте власну здатність орієнтуватися в тонких енергіях і прихованих істинах з ясністю і спокоєм.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта Таро: Туз Пентаклів

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Очікуйте на нові можливості для фінансового зростання і стабільності. Туз Пентаклів уособлює процвітання, нові починання і відчутну винагороду. Повірте у свою здатність проявляти достаток і користуватися можливостями, які з'являються на вашому шляху. Використовуйте потенціал для зростання та успіху у своїх фінансових починаннях.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

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Карта Таро: П'ятірка Жезлів

Готуйтеся до тижня динамічної енергії й потенційних конфліктів. П'ятірка Жезлів означає конкуренцію, виклики та різноманітні думки. Довіртеся своїй здатності долати розбіжності й знаходити спільну мову. Скористайтеся можливістю вчитися з різних думок і ставати сильнішими завдяки цьому досвіду.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта Таро: Імператриця

Наступного тижня плекайте себе і тих, хто вас оточує. Імператриця символізує достаток, творчість і материнську турботу. Повірте у свою здатність дарувати любов і підтримку та створювати гармонійне середовище. Прийміть свою творчу енергію і дозвольте їй текти вільно, приносячи красу і затишок у ваше життя.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта Таро: Сімка Мечів

Проявіть обережність і стратегію в своїх діях. Сімка Мечів уособлює хитрість, стратегію і потенційний обман. Довіртеся своїй здатності з мудрістю і розсудливістю орієнтуватися в складних ситуаціях. Усвідомте важливість планування і пильності, щоб уникнути пасток і досягти поставлених цілей.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта Таро: Трійка Пентаклів

Час зосередитися на співпраці і командній роботі. Трійка Пентаклів означає співпрацю, обмін навичками та колективні зусилля. Довіряйте силі спільної праці і визнайте сильні сторони тих, хто вас оточує. Це допоможе використати ваші можливості вчитися і розвиватися завдяки спільним проєктам і взаємній підтримці.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро: Повішений

Зробіть крок назад і подивіться на речі з по-новому. Повішений символізує паузу, капітуляцію і погляд на речі під іншим кутом. Відпустіть важкі думки і дозвольте з'явитися новим емоціям. Також скористайтеся можливістю поміркувати, щоб переглянути свій підхід до поточних проблем.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів

Розберіться нарешті зі своїми страхами і тривогами. Дев'ятка Мечів означає занепокоєння, безсонні ночі і душевні страждання. Повірте у свою здатність протистояти цим викликам і подолати їх. Усвідомте важливість турботи про себе і зверніться за підтримкою до близьких, які допоможуть полегшити ваш тягар.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро: Світ

Для вас настав час святкувати свої досягнення і насолоджуватися відчуттям завершеності. Карта Світ означає завершення, досягнення і кінець циклу. Повірте у свою здатність завжди досягати поставлених цілей та почніть нову віху свого життя з упевненістю і оптимізмом.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро: Четвірка Мечів

Карта уособлює перепочинок, зцілення і споглядання, тож довіртеся можливості перерви і дозвольте собі перезарядитися. Насолоджуйтесь тихими моментами і використовуйте цей час для роздумів та омолодження свого розуму і тіла.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро: Король кубків

Наступного тижня вам варто керуватися співчуттям і емоційним інтелектом. Король кубків означає емоційну рівновагу, мудрість і доброту. Довіряйте своїй здатності плавати в емоційних водах з витонченістю і розумінням. Використовуйте силу емпатії і підтримуйте тих, хто вас оточує, спокійною і впевненою присутністю.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро: Десятка Пентаклів

Зосередьтеся на створенні спадщини і забезпеченні довгострокової стабільності. Десятка Пентаклів уособлює багатство, сім'ю і довгостроковий успіх. Повірте у свою здатність створити міцний фундамент для свого майбутнього і майбутнього своїх близьких. Прийміть благословення достатку і радість спільного процвітання.

Тож сьогодні вже почалися перші літні вихідні. І якщо у вас знайдеться вільна хвилинка, радимо послухати добру українську музику, особливо з числа новинок.

Зокрема, нову відеороботу співачки Татіші у жанрі родинної саги.

Або ліричне відео від сестер Malgivski sisters.

Чи «привіталочку» від братів Лобачі-бразерс.

Крім того, можна прослухати першу пісню груту TVORCHI з альбому, який вийде у вересні.

І співака TESLENKO, який просить кохану ображатись на нього.

Або красеня ANDRUX, який через неголене підборіддя починає підозрівати, що дівчина «путає його з своїм татом».

Ще одна «пісня-путанка» від Колі Веремка: на початку прослуховування складається враження, що хлопець закохався у дерево — калину. І тільки в кінці пісні можна зрозуміти, що вона — від імені клену.

І, нарешті, в якому огляді новинок і мало розкручених пісень можна обійтись без шансону? Тим більше, коли в ній йдеться про любов, яку вже не повернеш…

І втішатися залишається тільки думкою про те, що в цілому червень буде зовсім непоганим місяцем — так обіцяв все той же мольфар Гордєєв.

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