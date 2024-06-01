Ракам — Імператриця, Стрільцям — Світ, а Рибам — Десятка Пентаклів: Таро-гороскоп від Макса Гордєєва на перший тиждень червня
Перший день літа обіцяє українцям вдалі зустрічі та переговори, а також прибуток від фінансових операцій. А про те, як будуть розвиватися події до завершення першого тижня червня, розповів київський мольфар Макс Гордєєв, зробивши розклад на картах Таро.
Овен (21 березня — 19 квітня)
Карта Таро: Верховна жриця
Довіртеся своїй інтуїції та внутрішній мудрості. Верховна жриця означає таємницю, самоаналіз і духовне прозріння. Відкрийте для себе невідоме і прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Застосуйте власну здатність орієнтуватися в тонких енергіях і прихованих істинах з ясністю і спокоєм.
Телець (20 квітня — 20 травня)
Карта Таро: Туз Пентаклів
Очікуйте на нові можливості для фінансового зростання і стабільності. Туз Пентаклів уособлює процвітання, нові починання і відчутну винагороду. Повірте у свою здатність проявляти достаток і користуватися можливостями, які з'являються на вашому шляху. Використовуйте потенціал для зростання та успіху у своїх фінансових починаннях.
Близнюки (21 травня — 20 червня)
Карта Таро: П'ятірка Жезлів
Готуйтеся до тижня динамічної енергії й потенційних конфліктів. П'ятірка Жезлів означає конкуренцію, виклики та різноманітні думки. Довіртеся своїй здатності долати розбіжності й знаходити спільну мову. Скористайтеся можливістю вчитися з різних думок і ставати сильнішими завдяки цьому досвіду.
Рак (21 червня — 22 липня)
Карта Таро: Імператриця
Наступного тижня плекайте себе і тих, хто вас оточує. Імператриця символізує достаток, творчість і материнську турботу. Повірте у свою здатність дарувати любов і підтримку та створювати гармонійне середовище. Прийміть свою творчу енергію і дозвольте їй текти вільно, приносячи красу і затишок у ваше життя.
Лев (23 липня — 22 серпня)
Карта Таро: Сімка Мечів
Проявіть обережність і стратегію в своїх діях. Сімка Мечів уособлює хитрість, стратегію і потенційний обман. Довіртеся своїй здатності з мудрістю і розсудливістю орієнтуватися в складних ситуаціях. Усвідомте важливість планування і пильності, щоб уникнути пасток і досягти поставлених цілей.
Діва (23 серпня — 22 вересня)
Карта Таро: Трійка Пентаклів
Час зосередитися на співпраці і командній роботі. Трійка Пентаклів означає співпрацю, обмін навичками та колективні зусилля. Довіряйте силі спільної праці і визнайте сильні сторони тих, хто вас оточує. Це допоможе використати ваші можливості вчитися і розвиватися завдяки спільним проєктам і взаємній підтримці.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро: Повішений
Зробіть крок назад і подивіться на речі з по-новому. Повішений символізує паузу, капітуляцію і погляд на речі під іншим кутом. Відпустіть важкі думки і дозвольте з'явитися новим емоціям. Також скористайтеся можливістю поміркувати, щоб переглянути свій підхід до поточних проблем.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро: Дев'ятка Мечів
Розберіться нарешті зі своїми страхами і тривогами. Дев'ятка Мечів означає занепокоєння, безсонні ночі і душевні страждання. Повірте у свою здатність протистояти цим викликам і подолати їх. Усвідомте важливість турботи про себе і зверніться за підтримкою до близьких, які допоможуть полегшити ваш тягар.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро: Світ
Для вас настав час святкувати свої досягнення і насолоджуватися відчуттям завершеності. Карта Світ означає завершення, досягнення і кінець циклу. Повірте у свою здатність завжди досягати поставлених цілей та почніть нову віху свого життя з упевненістю і оптимізмом.
Козоріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро: Четвірка Мечів
Карта уособлює перепочинок, зцілення і споглядання, тож довіртеся можливості перерви і дозвольте собі перезарядитися. Насолоджуйтесь тихими моментами і використовуйте цей час для роздумів та омолодження свого розуму і тіла.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро: Король кубків
Наступного тижня вам варто керуватися співчуттям і емоційним інтелектом. Король кубків означає емоційну рівновагу, мудрість і доброту. Довіряйте своїй здатності плавати в емоційних водах з витонченістю і розумінням. Використовуйте силу емпатії і підтримуйте тих, хто вас оточує, спокійною і впевненою присутністю.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро: Десятка Пентаклів
Зосередьтеся на створенні спадщини і забезпеченні довгострокової стабільності. Десятка Пентаклів уособлює багатство, сім'ю і довгостроковий успіх. Повірте у свою здатність створити міцний фундамент для свого майбутнього і майбутнього своїх близьких. Прийміть благословення достатку і радість спільного процвітання.
Тож сьогодні вже почалися перші літні вихідні. І якщо у вас знайдеться вільна хвилинка, радимо послухати добру українську музику, особливо з числа новинок.
Зокрема, нову відеороботу співачки Татіші у жанрі родинної саги.
Або ліричне відео від сестер Malgivski sisters.
Чи «привіталочку» від братів Лобачі-бразерс.
Крім того, можна прослухати першу пісню груту TVORCHI з альбому, який вийде у вересні.
І співака TESLENKO, який просить кохану ображатись на нього.
Або красеня ANDRUX, який через неголене підборіддя починає підозрівати, що дівчина «путає його з своїм татом».
Ще одна «пісня-путанка» від Колі Веремка: на початку прослуховування складається враження, що хлопець закохався у дерево — калину. І тільки в кінці пісні можна зрозуміти, що вона — від імені клену.
І, нарешті, в якому огляді новинок і мало розкручених пісень можна обійтись без шансону? Тим більше, коли в ній йдеться про любов, яку вже не повернеш…
І втішатися залишається тільки думкою про те, що в цілому червень буде зовсім непоганим місяцем — так обіцяв все той же мольфар Гордєєв.182
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