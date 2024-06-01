У Києві горіла багатоповерхівка: є постраждалі, врятовані діти (фото)

У Києві в перший день літа горіла висотка у Солом'янському районі. Вогнеборцям вдалось врятувати трьох дітей та дророслих. Але без постраждали, на жаль, не обійшлося.

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Про інцидент повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

«Загорання сталося в електрощитовій 16-поверхового житлового будинку з 1 по 14 поверх, також зайнялося електрообладнання в підвальному приміщенні», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місці події

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В ході розвідки із задимленої будівлі підрозділами ДСНС врятовано трьох дітей та вісім дорослих.

«Для порятунку також застосовувалась спеціальна висотна техніка ДСНС. Трьом дорослим було надано медичну допомогу на місці. Попередній діагноз — гостра реакція на стрес», — додали рятувальники.

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Порятунок дітей

Надання допомоги постраждалим

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Зазначимо, що вчора, 31 травня, в Києві в торговому центрі Lavina Mall піднявся дим. У ДСНС уточнили, що пожежі у ТЦ немає. А причину задимлення встановлюють.

Але найбільшої шкоди столиці завдають, звичайно, варварські дії росіян, безжально знищують будинки і вбивають українців. Так, вчора через падіння уламків російського «Іскандера» на столичному СТО згоріли шість автівок.

Фото ДСНС

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