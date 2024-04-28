Масштабна пожежа в Києві: горить будівля на Дарниці

У неділю, 28 квітня, в Києві у Дарницькому районі спалахнула масштабна пожежа.

Дим видно з різних куточків міста, пише «Реальний Київ». Кияни пишуть про займання на вулиці Полуботка, 34 на Дарниці.

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Містяни публікують відео з місця займання.

За інформацією очевидців, будівля нежитлова. Горить на першому поверсі. Пожежники вже прибули на місце.

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Причини загоряння невідомі. Офіційної інформації поки що не надходило.

Раніше у столиці горів ринок на Борщагівці. Тоді вогонь спалахнув на шпалерному ринку. Причиною пожежі називали коротке замикання в магазині з речами.

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