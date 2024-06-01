Принц Вільям розкрив кар’єрні плани сина Джорджа: може піти стопами дядечка Гаррі

Після короля Чарльза III трон займе принц Вільям, і, подейкують, у палаці до цього вже активно готуються. Слідом у черзі — 10-річний Джордж, але йому до правління поки що далеко. Досі хлопчик не планував сидіти на місці. Нещодавно принц Уельський натякнув, що його старший спадкоємець хоче піти стопами батька і дядька, принца Гаррі.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

«Він потенційний пілот», — цитує майбутнього короля видання. Син, як свого часу розповідала Кейт Міддлтон, з дитинства виявляв інтерес до авіації і не раз був на базі королівських повітряних сил.

Архівне фото Джорджа

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Який конкретно напрямок вибере Джордж, він поки й сам не знає, але не виключено, що його порівнюватимуть із опальним дядьком, принцом Гаррі. Той служив пілотом гелікоптера, а Вільям розвивався у сфері пошуково-рятувальних сил.

Принци Уельські на службі

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Загадувати, втім, поки що безглуздо. Зараз Джордж, його сестра Шарлотта та брат Луї ще навчаються у школі. Згідно з принципами виховання Кейт Міддлтон, її спадкоємці повинні насолодитися дитинством, а не бути обтяженими дорослими питаннями. З цієї причини принцеса Уельська не посвячує дітей у нюанси свого лікування раку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що король Чарльз одразу ж особисто розповів своїм онукам про свій невтішний діагноз.

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