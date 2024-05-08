Клопоти не пов’язані з візитом до Лондона принца Гаррі: стало відомо, куди принц Вільям запланував здійснити офіційний візит

У принца Вільяма, який нещодавно поділився зворушливими новинами про принцесу Кейт, видався насичений тиждень. Проте його клопоти не пов’язані з візитом до Лондона принца Гаррі. Справа у тому, що принц Вільям готується здійснити свій перший офіційний візит після того, як став герцогом Корнуольським. Тому, як зазначають королівські експерти, малоймовірно, що принц Вільям і принц Гаррі зустрінуться в Великобританії, пише Hello! Повідомляється, що 41-річний принц Вільям не планує зустріч з братом Гаррі і замість цього буде у Віндзорі.

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Раніше стало відомо, що герцог Сассекський перебуватиме в Лондоні на подячному богослужінні, яке відбудеться в соборі Святого Павла з нагоди 10-ї річниці «Ігор Нескорених», які він заснував у 2014 році. Святкування також відбувається в той же день, коли Букінгемський палац збирається провести вечірку The King's Garden Party — першу в сезоні.

Нагадаємо, востаннє 39-річний принц Гаррі відвідував Велику Британію у лютому після того, як стало відомо про онкологічну хворобу його батька, короля Чарльза. Герцог Сассекський прибув до Лондону менш ніж через 24 години після того, як Букінгемський палац зробив заяву про здоров'я короля. Тоді батько і син не більше години провели разом вперше після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.

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