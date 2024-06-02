128-кілограмовий Чжилей ефектно нокаутував Уайлдера у бою в Саудівській Аравії (відео)

На рингу Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де зовсім нещодавно Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі, у головній події шоу 5vs5 41-річний китайський гренадер Чжан Чжилей (27 перемог, 22 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия), що програв у березні поєдинок за тимчасовий титул WBO у надважкій вазі Джозефу Паркеру, нокаутував 38-річного американця Деонтея Уайлдера (43 перемоги, 42 з них — нокаутом, 4 поразки, 1 нічия).

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Розв'язка бою настала у 5-му раунді, коли 128-кілограмовий гренадер відправив 97-кілограмового Бронзового бомбардувальника на підлогу рингу. Вражений Вайлджер зумів піднятися, але рефері сигналізував про дострокове завершення поєдинку.

Згідно з підсумковою статистикою Compubox, Уайлдер завдав більше ударів, ніж Чжилей (95 проти 73), але влучав китаєць набагато частіше (33 проти 16). Якщо за джебами американець узяв гору (5 проти 4), то за силовими «пострілами» явна перевага на боці Чжилея (29 проти 11).

«Коли я програв Джозефу Паркеру, це було справедливе рішення. Він був кращий того вечора. Думаю, я багато виніс із цього бою. Після того, як двічі нокаутував Джо Джойса, я був надто самовпевненим. Я зрозумів, що маю залишатися зосередженим.

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Мені довелося захищатися від правої руки Уайлдера. Я заблокував більшість його ударів. Але він все одно бив дуже сильно. Великий вибух (прізвисько Чжилея. — Авт.) все ще тут", — заявив Чжан Чжилей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Чжан Чжилей нокаутував британця Джо Джойса в бою-реванші.

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Фото X Queensberry Promotions

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