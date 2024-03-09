Паркер двічі побував у нокдауні, але все ж таки переміг 132-кілограмового гренадера Чжилея: відеоогляд бою

У рамках великого вечора боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) в андеркарді бою Ентоні Джошуа — Френсіс Нганну відбувся поєдинок за тимчасовий титул WBO у надважкій вазі між новозелендцем Джозефом Паркером (34 перемоги, 23 з них — нокаутом, 3 поразки) і китайцем Чжаном Чжилеєм (26 перемог, 21 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия).

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У ході поєдинку, що тривав усі 12 раундів, 32-річний Паркер, який виявився легшим за суперника аж на 20 кг (112,3 кг проти 132,3 кг) двічі (у 3-й та 8-й трихвилинках) побував у нокдауні, але все зумів завдати 40-річному гренадеру з Китаю (зріст Чжилея — 198 см) другої поразки на профірингу. Один із рефері зафіксував у поєдинку нічию — 113:113, а ще двоє віддали перевагу новозеландцю — 114:112 та 115:111.

«Тяжка і наполеглива робота привела мене сюди, — заявив Джозеф Паркер, який раніше за 89 секунд уклав на ринг Фаїгу Опелу. — Я програв Джо Джойсу, переміг Джека Мессі та не був задоволений своїм виступом. Це неймовірне повернення після того поразки. Ми знову битимемося з Чжаном. Це те, що ми маємо зробити за контрактом. Наближається реванш Чжилея проти Паркера»,

«Вітаю Паркера, цього вечора ти був кращим. Дуже приємно поділити з тобою ринг. Ми повинні знову зустрітися, але я радий, що обидва вийшли з рингу здоровими», — сказав Чжан Чжилей, який у вересні 2023-го нокаутував британця Джо Джойса.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суперважковаговик з України Андрій Новицький в рамках вечора боксу в Ер-Ріяді нокаутував суперника зі США,

Фото X DAZN Boxing

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