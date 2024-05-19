Усик відправив громила Ф'юрі в нокдаун і став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (відео)

У ніч на неділю, 19 травня, під склепіннями Kingdon Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбувся довгоочікуваний бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі між володарем поясів WBA, WBO, IBF та IBO українцем Олександром Усиком (22 перемоги, 14 з них — нокаутом) і власником титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия), який виявився майже на 18 кг важчим за свого опонента. Всупереч прогнозам багатьох фахівців та скептиків, олімпійський чемпіон побив Циганського короля і став українським королем хевівейту! Щоправда, одразу після бою Усик вирушив у лікарню — підозра на перелом щелепи.

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Свідками першого за чверть століття поєдинку за всі пояси у суперважкій вазі стали не лише легенди боксу — Володимир Кличко, Евандер Холіфілд, Леннокс Льюїс, Ентоні Джошуа, Дерек Чісора, а й знамениті футболісти — Андрій Шевченко, Кріштіану Роналду, Стівен Джеррард, Неймар.

Олександр Усик та Андрій Шевченко

Ентоні Джошуа та Кріштіану Роналду

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Вже за традицією Усик вийшов у ринг під пісню Василя Жадана «Браття», вразивши публіку своїм чином гетьмана та написом на спині — FC Polissya (привіт рідному футбольному клубу з Житомира).

Попри те, що він був гранично зібраний, Ф'юрі на початку бою не відмовляв собі в задоволенні зображати із себе клоуна. Доки йому добре не прилетіло по голові.

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Щоправда, якщо стартові раунди були за українцем, то в середині бою британець завдяки своїм довжелезним рукам і потужним ударам і сам почав завдавати шкоди Усику.

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Але тривала перевага Циганського короля недовго. Як він літав по всьому рингу наприкінці 9-го раунду, коли українець просто побив його, відправивши у важкий нокдаун! Як він «вижив»?!

Час до фінального гонга ще був, і Ф'юрі мав намір виправити все одним «смертельним» ударом, але натомість сам отримував по голові. Здавалося, сумнівів у перемозі українця не було. Тим дивніше було дізнатися вердикт суддів — перемога Усика роздільним рішенням (115:112, 114:113, 113:114).

Згідно зі статистикою Compubox, Усик викинув 407 ударів, 170 з яких виявилися точними. Ф'юрі «стріляв» частіше (496 разів), але цілі досягли лише 157 «пострілів».

Хай там як, Олександр Усик — абсолютний чемпіон світу з боксу! А базіка Ф'юрі (обіцяв після перемоги подарувати свої пояси організатору бою Туркі Аль аш-Шейху) після своєї першої поразки у професіональній кар'єрі щось там знову пообіцяв зробити. Але вже у поєдинку реванші, який заплановано на 12 жовтня там само, у Саудівській Аравії.

«Дуже вдячний своїй команді, дякую своєму Богові. Дякую, Туркі, це велика можливість для мене. Для моєї родини, моєї країни. Слава Україні! - заявив Олександр Усик просто у рингу. — Це суперкрутий день. Тайсоне, без тебе це було б неможливо.

Із 2008 року я це планував. Це не заради моєї перемоги. Це для мого Бога, моїх шанувальників, моєї країни, українських солдатів, українських батьків, дітей.

Хочу піти додому, хочу відпочити, розслабитись, хочу поїсти, поспати, поцілувати дружину. Так, звісно, я готовий до реваншу".

«Я вірю, що виграв цей бій, — заявив Тайсон Ф’юрі. — Він взяв кілька раундів, але я виграв більшість із них. Ми обидва провели добрий поєдинок. Через його країну люди стали на його бік. Не помиляйтеся, на мою думку, я виграв цей бій.

У нас є пункт про матч-реванш. Я програв окремим рішенням хорошій маленькій людині. Ми повернемось у жовтні. Молодець, Олександре".

До речі, Тайсон Ф'юрі підвів не лише своїх уболівальників, а й популярного репера Дрейка, який поставив у букмекерській конторі на перемогу британця 565 тисяч доларів і прогорів…

Відеоогляд бою Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василь Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа та став чемпіоном світу.

Фото X Top Rank Boxing

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