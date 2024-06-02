Відома українська телеведуча розсекретила ім'я новонародженого сина

37-річна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка лише тиждень тому вперше стала мамою, оприлюднила ім'я свого первістка.

Новину вона поширила в Instagram, показавши миле відео з малечею.

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«Наш маленький Адам, ласкаво просимо у цей чудовий, дивовижний світ! Ми з татком обіцяємо показати тобі його у всій його красі. Обіцяємо завжди бути поруч, захищати і підтримувати тебе на кожному кроці твоєї життєвої подорожі. Наше серце б’ється для тебе, любий», — написала вона.

Тобто пара обрала для сина ім'я, яке починається так само, як й ім'я його татка, бізнесмена казахського походження Алмаза.

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Малюк з'явився на світ у швейцарській Лозанні, причому пологи були партнерськими.

Нагадаємо, що раніше милими фото своєї виписки з пологового порадувала фанів і Джамала, яка 24 травня втретє стала мамою.

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Фото instagram.com/ivannaonufriichuk/

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