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Телеведуча Іванна Онуфрійчук вперше стала мамою та показала малюка

16:42 29 травня 2024
Іванна Онуфрійчук

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно оголосила, що вони з чоловіком чекають хлопчика, вперше стала мамою. Радісною новиною вона поділилася в інстаграмі та показала фото малюка.

«Наша радість, наше щастя, наш Всесвіт! Ми чекали на тебе все життя», — чуттєво підписала світлини з новонародженим сином щаслива матуся.

Пологи відбулися у Швейцарії, де мешкає Іванна з чоловіком — бізнесменом з Казахстану Алмазом та великою родиною.
Імені малюка зіркова матуся поки не розкриває.

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Раніше Онуфрійчук розповідала, як готувалася до вагітності. А також ділилася, як вони з чоловіком будуть виховувати сина в інтернаціональній родині.

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Нагадаємо, співачка Джамала днями в Києві народила третього сина.

Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

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