Джамала замилувала кадрами виписки з пологового

Співачка Джамала, яка 24 травня втретє стала мамою, на третій день після пологів з малюком поїхала до дому. Багатодітна зіркова матуся показала в інстаграмі відео з виписки. Її з новонародженим сном Алімом зустрічав чоловік — Бекір Сулейманов та старші сини — Емір-Рахман і Селім-Гірай, а також мама співачки. Щаслива Джамала не змогла стримати емоцій.

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«Такий особливий день», — коротко підписала співачка зворушливі кадри.

Джамала обрала для виписки довгу червону сукню та білий кардиган, доповнила образ прикрасами. Співачка раніше ділилася, що навчилася сприймати себе у будь-якому стані. Навіть, коли на останніх місяцях вагітності, набрякало тіло, з’явилися зайві кілограми. За словами артистки, вона просто кайфує від того, що зародилося нове життя.

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Важливу для родини подію зафіксували під час фотосесії. Старшим хлопчикам подарували іграшки.

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Нагадаємо, два місяці тому телеведуча Лілія Ребрик втретє стала мамою. Нещодавно маленьку Аделіну охрестили.

Також співак Віталій Козловський охрестив тримісячного сина Оскара.

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Фото: instagram.com/jamalajaaa

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