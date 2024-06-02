Екстрені відключення електрики: де будуть перебої зі світлом 2 червня

Оператор енергосистеми України компанія «Укренерго» застосувала 2 червня екстрені відключення електроенергії у Києві та ще чотирьох регіонах.

ВІДЕО ДНЯ

Це Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області.

Про рішення повідомив енергопостачальник — компанія ДТЕК.

«На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів рф триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення. Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію», — йдеться у повідомленні.

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А генеральний директор компанії-постачальника Yasno Сергій Коваленко додав, що екстрені відключення 2 червня запровадили по всій країні, тому раніше оприлюднені графіки не діють.

Відзначимо, що увечері 1 червня енергетики повідомляли, що в цих регіонах діятимуть ранкові і вечірні відключення електроенергії — з 00:00 до 05:00, а також з 18:00 до 24:00.

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Також зазначалося, що виділених «Укренерго» лімітів вистачить на 76% потреб в години, коли діятимуть графіки.

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Втім, вочевидь ситуація змінилася і дефіцит потужностей в Україні знову зріс.

Нагадаємо, що з 1 червня було запроваджено нові підвищені тарифи на електроенергію для побутових споживачів, що мало покращити ситуацію в галузі.

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