«Співробітники ТЦК» у формі, машини з чорними номерами та погана якість зйомки: українців попередили про вороже відео

В Україні, яка бореться з російською агресією, Сухопутні війська ЗСУ повідомили про інформаційні операції ворога.

«Важливо розуміти, що значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними — продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій. Ми отримуємо дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з „місцевими жителями“. Імітуються побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити. Одночасно з цим, самі відео поширюються у поганій якості — це також імітація „природності“. Раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже — противник удосконалюється», — йдеться у повідомленні.

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Військові зазначили, що окрім імітації конфліктів готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок.

«За останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення. Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце — ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов'язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог. Закликаємо відповідально ставитись до будь-яких підозрілих відео. І тоді противник не досягне мети в своїх інформаційних акціях», — йдеться у повідомленні.

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