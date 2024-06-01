Вночі терористи випустили по Україні 100 ракет та дронів: як відпрацювала ППО

Під час сьогоднішньої масованої атаки на Україну армія рф застосовувала ракети повітряного, морського та наземного базування. Вперше за довгий час масово використовувалися «Калібри».

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Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА. Сили ППО знищили 81 повітряну ціль, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«У ніч на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed», — пише командувач.

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Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:

- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря — рф.);

- 4 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Криму);

- 1 крилату ракету «Іскандер-К» (із Криму);

- 10 крилатих ракет «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);

- 47 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків Приморсько-Ахтарськ — рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:

- 30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- 4 крилаті ракети «Калібр»;

- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;

- 46 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

«Російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави. Повітряні Сили та Сили оборони України роблять усе можливе, аби ворог не досяг своїх цілей на кожній ділянці фронту. Дякую усім підрозділам протиповітряної оборони, хто уночі відбивав ракетний удар», — звернувся командувач до військових.

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Своєю чергою, у Генеральному штабі ЗСУ розповіли про втрати росії у наземних операціях.

Нагадаємо, раніше Генштаб підтвердив удар українськими безпілотниками по нафтобазі у Темрюкському районі Краснодарського краю рф. Крім того, ударна група ВМС вдарила українськими «Нептунами» по поромній переправі та нафтовому терміналу порту «Кавказ».

Морські БПЛА ГУР МО України знищили два транспортно-десантні катери росіян і ще два пошкодили.

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