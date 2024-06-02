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Шоу-бізнес

На Мадонну подали до суду власні фанати: що сталось

22:02 3 червня 2024
Мадонна

Після того, як тріумфальний світовий тур Мадонни The Celebration Tour знову підтвердив її титул «Королеви попмузики», зірка несподівано стикнулася з гнівом своїх шанувальників, пише Marca.

Стало відомо, що зараз артистка має справу з позовом, поданим незадоволеним фанатом. Ця особа висловила невдоволення відвертим характером її концертних виступів. За деякими повідомленнями, фанат критикував Мадонну за провокаційне шоу без попереднього попередження. Мовляв, прийшовши на концерт, він очікував її культових пісень і приголомшливої ​​хореографії, натомість зіткнувся з надмірним сексуальним вмістом.

Фанат стверджує, що Мадонна ввела глядачів в оману, щоб ті придбали квитки на концерти, які були, за його словами, «порнографічними», а про це не повідомлялося.

Важливо зазначити, що успішне світове турне Мадонни розпочалося в жовтні 2023 року. Так співачка святкує 40 років на сцені зі своїми шанувальниками. Нагадаємо, під час концерту в Лондоні зірка вийшла на сцену з українським прапором та у капелюсі українського дизайнера.

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Попри те, що їй 66 років, Мадонна підкорила публіку, виконавши найкращі хіти своєї кар’єри в аншлагових залах під час туру The Celebration Tour.

А от в особистому житті у зірки не все гаразд: нещодавно попдіва розлучилася зі своїм молодим коханцем.

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Фото: madonna / Instagram

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