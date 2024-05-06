Мадонна виступила перед 1,6 млн глядачів у Ріо: вражаюче відео

Зірка світового рівня Мадонна, яка часто бере участь у масштабному фестивалі Coachella, вперше у своїй кар'єрі виступила перед 1,6 млн людей на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро.

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Глядачі концерту

Таким чином співачка завершила свій світовий тур The Celebration, що стартував у жовтні 2023 року.

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За даними міської мерії, шоу зібрало близько 1,6 млн глядачів і стало найбільш відвідуваним за всю кар'єру співачки. До цього найбільш масовим шоу Мадонни був концерт у Парижі в 1987 році, на якому були присутні 130 тисяч глядачів.

Ріо готувався до виступу поп-діви кілька днів. Як повідомляють світові агентства, ще у квітні мерія міста підготувала звіт, згідно з яким концерт Мадонни мав принести місцевій економіці близько 57 млн доларів. За даними готельної асоціації міста, завантаження готелів мало скласти 98%.

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Незважаючи на пекуче сонце, фанати артистки годинами чекали її виходу на сцену, щоб зайняти кращі місця, піщаний пляж Копакабана перетворився на величезний танцпол. Хтось спостерігав за шоу зі своїх човнів, а хтось із вікон своїх квартир з видом на океан.

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Глядачі концерту

Незважаючи на те, що концерт проходив у другій половині дня, температура повітря все одно досягала значних 27 градусів, через що пожежникам навіть доводилося поливати натовп водою. Загалом було гаряче!

Гостями Мадонни на фінальному шоу стали Anitta та Пабло Віттар. Співачка виконала свої головні хіти Like a Prayer, Vogue, Frozen та інші, а також змінила кілька костюмів — одним із образів, що запам'ятовуються, стало чорне вбрання в поєднанні з яскраво-зеленою балаклавою.

Нагадаємо, що на початку світового туру у жовтні минулого року Мадонна виступала у Лондоні, де викликала фурор українським прапором та капелюхом українського дизайнера.

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