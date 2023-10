З українським прапором та у капелюсі українського дизайнера: Мадонна викликала фурор на концерті у Лондоні (відео)

Американська співачка Мадонна, яка підтримала Україну у боротьбі проти російської агресії, на концерті в Лондоні вийшла на сцену в капелюсі від відомого українського дизайнера Руслана Багінського.

Співачка під час виконання композиції Don't Cry for Me Argentina тримала синьо-жовтий прапор. Глядачі голосно аплодували виконавиці.

Дизайнер дизайнера Руслан Багинський подякував зірці за підтримку України та довіру.

«Дякую, Мадонно! За те, що повірила в мене з самого початку. За вашу неймовірну підтримку. Майже вісім років разом. Наша історія, яка сталася цієї дивної ночі. Дякую, що зробили мене частиною вашого свята. Ця підтримка не тільки моя, це підтримка моєї країни. Наша перемога приходить і завдяки культурній єдності через відсутність страху. Ви завжди були прикладом цього. Твоя присутність у моєму житті — найбільша честь», — написав Багинський.

14 жовтня на стадіоні The O2 Arena відбувся перший концерт артистки у рамках світового турне на честь 40-річчя її музичної кар'єри під назвою Celebration.

Зірка виконала понад 40 своїх популярних треків. Серед них — Don't Cry for Me Argentina.

Нагадаємо, нещодавно королева поп-музики була госпіталізована до відділення інтенсивної терапії. У неї виявили «серйозну бактеріальну інфекцію». Справи були такі погані, що близькі Мадонни навіть готувалися до гіршого. Турне Celebration довелося відкласти.

