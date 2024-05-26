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Мадонна знову самотня: чому попдіва розлучилася зі своїм молодим хлопцем

19:45 26 травня 2024
Мадонна

64-річна американська попзірка Мадонна, схоже, знову готова до побачень, оскільки розлучилася зі своїм 30-річним бойфрендом Джошем Поппером, тренером з боксу. Через світове турне співачки Celebration World Tour вони не могли знайти часу для зустрічей, пише Marca.

Вони не бачилися місяцями й в результаті вирішили покласти край своїм стосункам, закінчивши все по-дорослому і без образ.

Відомо, що Мадонна і Поппер, який колись був також футболістом коледжу, познайомилися, коли Джош тренував одного з синів королеви попмузики у своєму спортзалі. Мадонна сповістила про їхній роман в Instagram у березні 2023 року.

Мадонна і Джош Поппер. Фото з Instagram

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Вони обоє намагалися підтримували кар'єру один одного. Так, Мадонна була помічена на кількох боях Поппера в Нью-Йорку, а він ходив на концерти в рамках її світового туру. Причому Мадонна якось навіть витягла його на сцену і поцілувала на очах у глядачів.

Нагадаємо, Мадонна викликала фурор на концерті у Лондоні, коли вийшла на сцену з українським прапором і в капелюсі від українського дизайнера.

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Раніше Дженніфер Лопес поділилась подробицями життя із Беном Аффлеком.

Фото в заголовку Getty Images

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