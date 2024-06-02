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Безпросвітно: в «Укренерго» повідомили, де і коли електрики не буде 3 червня

19:45 2 червня 2024
Укренерго

В Україні 3 червня через пошкодження, завдані росіянами критичній та енергетичній інфраструктурі, впродовж доби можливі відключення елетроенергії. Про це повідомили в компанії «Укренерго».

«Завтра, 3 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень», — йдеться повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», 31 травня Кабмін затвердив новий тариф на електроенергію.

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