Обстріл окупантами ДніпроГЕС: рух греблею вирішили поки не відновлювати

Від масованої атаки ворога по енергоструктурі України в ніч на 1 червня постраждала і ДніпроГЕС.

Після детального обстеження наслідків ворожого ракетного удару було прийнято рішення не відкривати рух греблею на вихідні дні, заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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«Наш пріоритет — безпека мешканців Запоріжжя. Тож робимо не тільки швидко, а і якісно і виважено», — повідомив глава ОВА.

За його словами, станом на зараз всі профільні служби в Запоріжжі працюють над відновленням руху греблею ДніпроГЕС.

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«За цей час маємо зробити все необхідне, щоб максимально убезпечити учасників руху. Повідомлятиму про виконання робіт. А поки раджу користуватися іншими шляхами проїзду між двома берегами Запоріжжя», — додав він.

Зазначимо, що у Запоріжжі зранку перекрили рух через дамбу Дніпровської ГЕС.

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Також нагадаємо, що ця станція вже була атакована росіянами у березні 2024 року. Тоді також йшлося про можливість перекрити рух транспорту по греблі.

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