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Ворог завдав масованого удару по Харківщині і обстріляв Дніпропетровщину: є загиблий та поранені

8:15 3 червня 2024
Працює ППО

В ніч на понеділок, 3 червня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Зміївській громаді Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені будинки бази відпочинку, є загиблий та поранені.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

За його словами, противник застосував для атаки по громаді сьогодні після опівночі щонайменше п'ять ракет.

«У результаті сталися влучання по території відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються», — розповів він.

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Крім того, були поранені двоє цивільні. Це чоловік та жінка.

«Пошкодженні будинки бази відпочинку», — розповів глава ОВА.

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Також під обстріл росіян вчора ввечері попала Марганецька громада Нікопольського району Дніпропетровської області. По ній ворог бив з важкої артилерії. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі — атакував Нікополь дроном-камікадзе.

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«Усюди, на щастя, минулося без загиблих та постраждалих. На решті території області ніч була спокійною. Без прильотів», — зазначив чиновник.

Нагадаємо, що в ніч на 2 червня над Україною вдалося збити понад 20 іранських дронів-камікадзе.

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