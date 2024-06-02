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Події

Понад 20 дронів-камікадзе збито вночі над Україною, — Повітряні сили

8:51 2 червня 2024
Оборонці неба

У ніч на 2 червня 2024 року російські окупанти вкотре атакували Україну із застосуванням авіаційних засобів. Цього разу вони використали крилату ракету «Іскандер-К» (її випустили з Криму в напрямку Харківської обл.), зенітну керовану ракету С-300 (із окупованої Донеччини) та 25 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (їх традиційно направили на об'єкти в Україні з мису Чауда, районів Єйська та Приморсько-Ахтарська). Про це у ранковому зведенні повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

Збити вдалося 24 «шахеди» — у межах Миколаївській, Одеської, Херсонської, Київській, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Вінницької областей.

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Також, як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, наші оборонці збили крилату ракету в Криворізькому районі, а близко опівночі — також і 2 «шахеди» над Нікопольщиною. Втім, по Мирівській громаді «камікадзе» таки поцілили.

Руйнування у приватному секторі

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На щастя, люди не постраждали

Своєю чергою керівник Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував, про авіаційний удар по Новоандріївці, а також застосування ворогом 174 БпЛА різної модифікації для атаки на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

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Наслідки нічної авіатаки

Нагадаємо, що після останнього масштабного обстрілу окупантами Запоріжжя було знову пошкоджено греблю ДніпроГЕС, тому рух траспорту греблею припинили щонайменше до кінця вихідних.

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