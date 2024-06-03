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Готував ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ: 15 років тюрми отримав російський агент

16:35 3 червня 2024
затримання

Реальний термін ув’язнення отримав російський агент, який готував ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини.

Про це повідомили в СБУ.

Ворожого агента затримали у вересні 2022 року.

Як встановило розслідування, засудженим є 74-річний мешканець Миколаєва, ідеологічний прихильник кремлівського режиму, якого окупанти дистанційно завербували влітку 2022 року.

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За співпрацю на користь рф зраднику обіцяли грошову «винагороду» та лояльне ставлення рашистів у разі захоплення регіону.

Серед основних цілей ворога була теплоелектроцентраль, яка забезпечує опаленням майже половину житлових будинків та промислових підприємств обласного центру.

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Щоб уточнити інформацію про геолокацію і технологічні потужності ТЕЦ, зловмисник фотографував периметр енергооб’єкта.

Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ затримала завербованого росіянами ексберкутівця. Колишній силовик намагався встановити пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють Харків.

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