Шкодив обороні Харкова: СБУ затримала завербованого ворогом екс-беркутівця

Поки захисники України відбивають атаки загарбників на Харківщині, в цьому прикордонному регіоні знаходяться зрадники, які готові прислужувати ворогові за вигадані ним блага.

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Так, днями співробітники СБУ затримали там колишнього співробітника місцевого підрозділу розформованих внутрішніх військ, якого ворог у квітні дистанційно залучив до співпраці як ідеологічного прихильника рашизму.

За вказівками представника спецслужб рф, колишній силовик намагався встановити пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють Харків, інформують у спецслужбі.

Також в зоні його особливої уваги були місця можливого базування спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Задля виявення «цілей» зловмисник регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано спостерігав за локаціями Сил оборони, використовуючи спеціально придбаний монокуляр із високою кратністю наближення та мінівідеокамеру.

Вдома він переносив отримані відомості на гугл-карти та відбирав відеофайли для «звіту» окупантам.

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Фрагменти онлайн-листування з координатором

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Розвідінформація потрібна була рашистам для підготовки нових серій ракетно-бомбових ударів по Харкову.

Співробітники СБУ затримали інформатора у його власному помешканні. Крім того, спецслужба провела додаткові заходи, щоб убезпечити пункти базування українських військ.

З урахуванням отриманих доказів його протиправної діяльності слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України і взяли під варту. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також нагадаємо про нещодавню спецоперацію СБУ, під час якої на Харківщині було знешкоджено агентів спецслужб росії. Ті готували захоплення стратегічних об'єктів регіону.

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