Гроші потечуть річкою: які знаки зодіаку «озолотяться» протягом тижня

Перший повний тиждень місяця, який почався сьогодні, 3 червня, допоможе представникам більшості знаків зодіаку досягти поставленої мети, вважає відома астрологиня Анжела Перл.



Водночас симпатична індійська тарологиня впевнена, що кілька знаків зодіаку зможуть залучити у цей період більше грошей, пише «Апостроф».



Овен

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Овнам, пов'язаним із бізнесом, у цей період доведеться багато працювати, щоб отримати добрий прибуток. Але, наприкінці тижня їм все ж таки доведеться зіткнутися з фінансовими труднощами.

Телець

Цей тиждень буде неоднозначним щодо грошей для Тельців. Можливо, тим часом їм доведеться виплачувати старий кредит чи борг.

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Близнюки

Близнюкам рекомендується бути обережними у фінансових питаннях у період. У такій ситуації вихід за межі бюджету може погіршити проблеми.

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Рак

Тяжка праця Раків не буде марною. Вони матимуть багато можливостей для отримання прибутку.

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Лев

Цього тижня Львів має ймовірність фінансових втрат. Не поспішайте ухвалювати важливі рішення.

Діва

Цей тиждень буде сприятливим для Дів у грошовому плані. Вони можуть з'явитися нове джерело доходу.

Терези

Терези цього тижня можуть отримати бажаний прибуток. Їхнє фінансове становище залишиться міцним.

Скорпіон

У цей період Скорпіонам слід уникати махінацій, інакше це може спричинити великі неприємності. Цього тижня витрат може бути більше, ніж доходи.

Стрілець

Цей тиждень буде дуже сприятливим для Стрільців у фінансовому плані. У цей період вони зможуть заробити хороші гроші, не докладаючи особливих зусиль.

Козоріг

У цей період у Козорогів зростуть домашні витрати. Наприкінці тижня можлива раптова неприємна подія.

Водолій

У Водоліїв удома можливі сварки через гроші. У такій ситуації рекомендується поводитися дуже стримано і не загострювати ситуацію.

Риби

У гонитві за швидким прибутком Риби можуть ухвалити кілька невірних рішень. Краще не ризикувати.

Варто зазначити, що притягненню грошей у цей період допомагає і прослухування спеціальної автентичної музики, завіряє «мужик з волинкою» з гурту FRAM — разом з дівчатами з Mnishek музиканти зіграли на Контрактовій Площі вчора, у самісіньку спеку.

Не меншою образністю відзначився і український співак LOGVIN, який представив композицію для всіх закоханих, що знаходяться віддалено одне від одного.

Своєю чергою, шансоньє Роман Ковальчук повернувся, вочевидь, з Дня Києва, де в одному з ботсадів записав нову пісню про любов.

На відміну від нього у Петра Суржика і Ярослава Гудими, певно не було такого веселого досвіду у столиці, тому вони запустили «Прощальну каву» з усіма атрибутами сумної пісні про любов: осінь, самотність і падаюче листя… Так, життя не завжди буває веселим…

Між тим, найбільшим веселуном виявився Гуцул-Хуліган, який разом з гуртом гарненьких негритянок радить другові «відвезти малу на море» — вочевидь, не розуміючи, що це не таке вже й легке завдання. Адже Азовське море і Залізний порт під тимчасовою окупацію, а Одеса-мама — під обстрілами. Тому залишаються тільки Туреччина, Єгипет та Болгарія, а це — закордон, куди без відмітки ТЦК не виберешся. Тому «малій» залишається тільки один вибір — на дачу під Києвом чи під Винницею, де відпочинок пройде без зайвих ризиків.

А гороскоп для всіх знаків зодіаку від відомої астрологині Людмили Булгакової на червень 2024 року читайте на сайті «ФАКТІВ».

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