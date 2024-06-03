Перший понеділок місяця, 3 червня, стане днем вдалих збігів, які допоможуть вирішити багато завдань та швидше досягти поставленої мети, вважає астрологиня Анжела Перл.



Це дозволить визначитися з планами на майбутнє і сприятиме просуванню кар'єрними сходами. Також очікуються добрі новини, які піднімуть настрій, особливо у сімейних справах, говориться у складеному пані Перл гороскопі.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Сьогодні не варто проявляти зайвий ентузіазм та демонструвати надмірну впевненість в собі, оскільки це може призвести до неприємних наслідків. Увечері можливе відчуття втоми, тому розслаблюючий масаж або гаряча ванна з ароматичними оліями можуть бути корисними. Сьогодні краще утриматися від галасливих заходів, щоб не втомлювати себе ще більше.

Телець (20 квітня — 20 травня)

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Вам доведеться зробити багато корисних справ для себе та оточуючих, за що вони будуть вам вдячні. Швидка здатність до навчання зіграє ключову роль у просуванні кар'єрними сходами. Тому варто приділити увагу навчанню та засвоїти нову інформацію за своєю спеціальністю. У другій половині дня очікуються додаткові фінансові вливання, що призведе до помітного зростання ваших доходів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

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У першій половині дня не варто дозволяти собі переживань та нервозності, оскільки це може негативно позначитися на здоров'ї. Однак із другої половини дня почнуть виявлятися позитивні тенденції, і це покращить ваш настрій. В другій половині дня вам буде легко впоратися з будь-якими завданнями. До того ж спілкування з друзями ще більше підніме настрій.

Рак (22 червня — 22 липня)

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Вам сьогодні не буде складно справити гарне враження на тих, з ким ви будете вступати у взаємодію. Також цього дня можливі невеликі грошові надходження, які будуть доречними і корисними і піднімуть настрій. Тому можете потішити себе шопінгом або переглядом улюбленого фільму. В той же час варто утриматися від експериментів із зовнішністю, тому що результат може бути не найвдалішим.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Цього дня вам не рекомендується прийняття поспішних рішень, оскільки це може призвести до серйозних помилок. Краще ретельно обміркувати кожен свій крок, навіть якщо йдеться про, здавалось би, незначні справи. Також сьогодні вам важливо у будь-якій ситуації зберігати спокій і контролювати свої емоції. У сімейному житті можливі приємні події, які піднімуть настрій. А вечірня прогулянка буде корисною.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Напевно, вам легко вдасться влаштувати неформальну зустріч із діловими партнерами, щоб зблизитись з ними та обговорити плани на майбутнє. Здійснення покупок буде виправданим — вдасться придбати речі, які стануть корисними у близькому майбутньому. Щодо здоров'я: рекомендується провести розвантажувальний день на кефірі та яблуках для оздоровлення організму.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ранок обіцяє бути захоплюючим завдяки сприятливим обставинам, які можуть призвести до успішного вирішення різноманітних питань. Можливі невеликі непорозуміння з партнерами через різні погляди на певні аспекти спільних проєктів, однак за достатніх зусиль вони будуть подолані. У цей день інтуїція працює «на ура», тому якщо якась людина викликає у вас підозри, краще уникати спілкування з ним або з нею.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для Скорпіонів цей день — слушний час для ділових зустрічей та розробки планів на майбутнє. Важливо прислухатися до цінних порад та мудрості досвідчених людей, які можуть надати корисні рекомендації. Можливий початок нових дружніх відносин, а для деяких навіть романтичних захоплень, які можуть приємно здивувати. У другій половині дня рекомендується надати час спокійному відпочинку.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Понеділок надає чудову можливість для нових знайомств, особливо для Стрільців, які легко можуть зав'язати дружні стосунки з будь-якою людиною та справити приємне враження. У роботі вам вдасться успішно вирішити важливі питання, а також виявити спосіб обеззброїти давніх суперників. Деякі ділові відносини можуть перерости в дружбу, а можливо, і в роман, залежно від ваших індивідуальних рішень та дій.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

У вас сьогодні з'явиться можливість вдало презентувати себе та власні проєкти, а також допомоги друзям та колегам. Можливе вирішення деяких давніх проблем, а також вигідні покупки речей, потрібних у господарстві. Увечері можете відвідати басейн, зайнятися фізичними вправами, або просто насолодитися розслаблюючою гарячою ванною з ароматичними оліями.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цього дня у вас буде можливість проявити ініціативу у важливих справах та знайти нових союзників. В той же час рекомендується утриматися від прийняття рішень у важливих фінансових питаннях та відкласти на більш сприятливий час великі покупки. У такій ситуації астролог радить приділити більше часу близьким, оскільки посмішки рідних принесуть лише позитивні емоції. Увечері можете всім сімейством прогулятися на свіжому повітрі.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День обіцяє бути сприятливим для завершення старих завдань, над якими ви працювали довгий час. До того ж отримані результати вас приємно здивують. Успішною сьогодні буде діяльність як в команді, так і самостійно. Вечір рекомендується провести з коханою людиною, відвідавши якийсь розважальний захід — це зробить міцнішим зв'язок між вами.

Після відвідування концерту або вистави не тільки Риби, але й представники інших знаків Зодіаку можуть послухати гарну українську музику, яка останнім часом не тільки розважає, але й розповідає про реалії нашого життя.

Зокрема, ЕВАН КОЛІН описує ситуацію від імені солдата, який сподівається на ротацію, так як його чекає дома вірна дівчина, і каблучка на весілля вже куплена. Але бездарне керівництво затягує війну, «граючись» солдатами і змушує їх розплачуватись за свої помилки.

На тлі можливого прориву на фронті ворога настрої у суспільстві стали більш напруженими та рішучими.

Навіть веселун Віталій Лобач змінив стиль, а в його піснях з'явились незвичні інтонації.

Дехто з людей почав втрачати контроль.

І навіть таке життєрадісне свято, як закінчення шкільного року, визиває тільки розчарування тим, що всі радісні моменти, включно з коханням, залишились лише у шкільному альбомі.

В той же час частина українців продовжує вірити в магічну силу кохання. Зокрема, схожа на Анну Трінчер дівчина. «У своїй новій композиції, ANIT вдало поєднала емоційне виконання з глибокими текстами, що відображають внутрішні турботи та роздуми про перші кроки у світі кохання, — говориться в анонсі нового кліпу.

І це все відбувається всупереч стражданням, які приносять сильні почуття. «Де була ти? — трек про складність у відносинах. Часом, через рутину, ми не помічаємо, якою цінною може бути підтримка другої половинки», — вважають Golubenko & Agape.

В той же час «народний артист Дарницького району» Дядя Жора навіть, здається радий тому, що зустрів жінку-абʼюзершу, яка «в'є вірьовки» з нього. Що ж, таке воно, кохання.

Тому щоб залишатись в доброму настрої всупереч ворогам на фронті та ускладненням вдома, залишається, хіба що згадати гарні добрі моменти з минулого. Такі, як концерт Діми Волканова, відеозвіт про який опублікувала вчора його команда.

А також згадати передбачення мольфара Гордєєва, яке він зробив за допомогою карт Таро, і сподіватись, що тиждень складеться добре.

Фото instagram.com/angelapearlastrology/

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