Небезпечна екскурсія: під Вінницею перекинувся мікроавтобус зі школярами (фото)

На Вінничині, де нещодавно у ДТП загинули троє поліцейських, в автотрощі постраждали семеро людей — п'ятеро підлітків та двоє дорослих.

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Як повідомляють в ГУНП у Вінницькій області, автопригода сталася у ніч проти 4 червня біля села Кунка, Гайсинського району. Один з постраждалих підлітків шпиталізований, інші після надання допомоги відпущені додому.

За попередньою інформацією слідства, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

Фото поліції

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«У салоні перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та 5 дорослих. Група поверталась з екскурсії. За медичною допомогою звернулось 7 пасажирів, з яких 5 підлітків віком 16 та 17 років», — зазначили в поліції та додали, що водій мікроавтобусу був тверезим.

Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик. За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання — до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Нагадаємо, що нещодавно у Дніпровському районі Києва сталася смертельна аварія — в ДТП загинула півторарічна дитина, а чоловік та вагітна жінка отримали тяжкі травми.

Фото поліції



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