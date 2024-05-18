Жахлива ДТП у Києві: загинула півторарічна дитина
У Дніпровському районі Києва сталася смертельна аварія, в якій загинула півторарічна дитина, а чоловік та вагітна жінка отримали тяжкі травми.
Про це повідомили у Нацполіції Києва.
Як встановили правоохоронці, 39-річний водій BMW, рухаючись по Броварському проспекту, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Changan. Від удару водій Changan втратив курсову стійкість та зіткнувся з Chevrolet Aveo, який їхав у зустрічному напрямку.
Внаслідок зіткнення загинула півторарічна дівчинка, яка перебувала у Chevrolet Aveo. Водій та вагітна пасажирка Chevrolet Aveo отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні у важкому стані.
Поліцейські затримали водія BMW, алкотестер Drager показав, що чоловік на момент ДТП був тверезий.
Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.
Раніше під Києвом сталася масштабна ДТП за участю 6 авто. А днями на Вінничині сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули поліцейські.498
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