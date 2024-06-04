Живим повернувся із зони АТО, а тут не зберіг себе: на війні загинув навідник із Сумщини

Із навідником танкової роти Юрієм Бондаренком попрощалися у Михайлівці. Захиснику навіки 44 роки. Як повідомляє Буринська міська рада, свого часу він проходив строкову військову службу в лавах української армії. Після повернення працював на місцевому цукрозаводі та різноробочим у місцевому колгоспі.

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«Також Юрій відстоював територіальну цілісність України у зоні проведення АТО. Живим повернувся до дому. Навідник танкової роти, рядовий Юрій Бондаренко був призваний на військову службу у березні минулого року».

Відомо, що життя воїна обірвалось 29 травня під час артилерійського обстрілу на сході.



«Хоча одна частина свідомості згорьовано тужить, інша — відмовляється вірити в те, що без батька залишився син, без чоловіка — дружина. Важко повірити в те, що Юри вже немає. Він любив життя, але на превеликий жаль, так трапилося, що відійшов у засвіти. Пройдуть роки, десятиліття, йому навіки буде 44…»

До місця вічного спочинку Юрія Бондаренка траурну процесію супроводжував оркестр, що виконав Гімн України під час поховання.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Часовим Яром загинув молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський, який у мирному житті працював в «Українських новинах».

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