Втрата редакції: під Часовим Яром загинув молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський

Під час бойових зіткнень під Часовим Яром на Донеччині з бойового завдання не повернувся командир механізованої роти, молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський, який працював в «Українських новинах». Про це редакції стало відомо від товаришів по службі та рідних Олександра.

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«В останній бій пішов на чолі групи. Позицію зайняли швидко. На жаль, ненадовго… В бліндаж прилетіла міна. Більше з нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але безуспішно. Позиція нині під ворогом», — повідомили бойові побратими нашого колеги.

Офіційно Олександр вважається зниклим безвісти за особливих обставин.

«Сповістити рідних… про те, що командир механізованої роти військової частини А42., молодший лейтенант Петраковський Олександр Вікторович, 1977 р.н., вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність під час бойового зіткнення із ворогом поблизу м. Часів Яр Бахмутського району Донецької області 30.05.2024 року, безвісти зник за особливих обставин під час виконання військових обов’язків», — йдеться у сповіщенні рідним воїна від командування військової частини.

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Олександр Петраковський з перших днів повномасштабного вторгнення пішов в ТрО боронити рідний Ірпінь. Після звільнення міста був нагороджений відзнакою «За заслуги перед містом Ірпінь», пізніше — орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

За два роки війни пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта ЗСУ. Понад рік керував механізованою ротою.

В редакції «Українських новин» Петраковський працював з 2014 року.

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