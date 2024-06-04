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Суспільство та люди

Зовсім сором втратили: Стефанчук вимагає від членів Кабміну виглядати пристойно у Раді

19:41 4 червня 2024
Руслан Стефанчук

Періодично народні обранці потрапляють в ситуації, коли їхнє вбрання наражається на нарікання загалу, як свого часу трапилося із «слугою народу» Людмилою Буймистер — вона прийшла в сесійну залу у короткому чорному шкіряному платті та тілесних лосинах.

А наразі «дісталося» урядовцям, призвати яких до «порядку» зажадав спікер парламенту Руслан Стефанчук. Як повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк, Стефанчук «дав завдання підготувати звернення до уряду, щоб його представники приходили в нормальному одязі (діловому) на виступи по законам». Бо «постійно то у футболках, то в спортивних костюмах приходять».

Раніше відомий український дизайнер Андре Тан розповів, який гардероб заважає кар'єрі.

Фото зі сторінки Руслана Стефанчука

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